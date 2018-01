Donizete e coadjuvantes no Palmeiras A imagem na Academia de Futebol do Palmeiras hoje lembrava a fase áurea da equipe na década de 90. Repórteres e cinegrafistas amontoavam-se para registrar a chegada dos novos contratados do clube. Edmundo, Roberto Carlos, Rivaldo? Não, desta vez, os flashes e os microfones se direcionavam a nomes desconhecidos, como os do lateral-esquerdo Rovílton e do atacante Edmílson. O único famoso era o veterano Donizete, de 32 anos, que chegou prometendo reviver uma nova fase no clube. Donizete mostrou hoje todo o seu lado irreverente. Com estilo carioca, pelas suas juras fora do campo, o Palmeiras vai resolver seus problemas no ataque. "Vim para ser feliz, vou ganhar a condição de titular trabalhando", destacou o jogador, conhecido como Pantera. O atacante não é o primeiro jogador com este apelido a atuar pelo clube. Na década de 60, o centroavante Ademar Pantera fez parte da chamada Academia. Tratava-se de um finalizador, de estilo agressivo dentro da área. "O Donizete tem de saber de uma coisa. Ele será o Pantera número 2, porque o número 1 serei sempre eu", brincou o ex-atacante, de 60 anos. Ele ganhou o apelido por causa do jornalista Milton Peruzzi, que já morreu. Ademar mora hoje em Pirituba, zona norte de São Paulo, onde é professor em uma escolinha de futebol da Prefeitura. "Meu conselho para o Donizete é que ele faça gols. A função do atacante é esta. Se não fizer, a torcida pega no pé", comentou. Filosofia - Para o diretor de Futebol, Américo Faria, o perfil do Palmeiras mudou em relação à era Parmalat, quando trazia reforços consagrados, no auge da carreira. "A Parmalat administrava seus recursos internos. Agora é o Palmeiras que tem de fazer isto, sempre levando em conta as possibilidades de arrecadação no futebol brasileiro", justificou. O outro atacante, Edmílson, disse que chegou, vindo do Sporting, de Portugal, para fazer seu nome no Brasil. "Estava na hora de retornar", observou o jogador, que desde 1991 atua na Europa. O desconhecido Rovílson, 20, parecia intimidado com os ?holofotes?. No primeiro semestre, ele fez sete gols como lateral-esquerdo do América de Rio Preto, na série A2 do Campeonato Paulista. "É uma aposta que estamos fazendo", observou o técnico Celso Roth.