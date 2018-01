Donizete e Misso se despedem do Bota O atacante Donizete e o lateral-esquerdo Misso se despediram hoje do Botafogo. Os passes de ambos jogadores foram negociados com o Palmeiras. "Essa camisa alvinegra me marcou muito, mas futebol é assim mesmo. Tenho a certeza de que vou fazer uma grande família lá, como fiz aqui", disse Donizete. Misso não escondeu a felicidade pela transferência. De acordo com ele, os salários atrasados e a indefinição que existe no Botafogo foram os principais motivos que o influenciaram em sua decisão de deixar o alvinegro. A contratação do volante Leandro Ávila, do Flamengo, continua indefinida.