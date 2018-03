Donizete é o novo reforço do Vasco O atacante Donizete é o mais novo reforço do Vasco para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ele treinou hoje em São Januário, mas não participou do coletivo porque está fora de forma. O jogador ainda precisa assinar o contrato, embora já tenha deixado tudo acertado verbalmente com o presidente do clube, Eurico Miranda. Para a partida de domingo contra o Coritiba, no Couto Pereira, o técnico Antônio Lopes não vai contar com o meia Marcelinho. O jogador, que atuou no "sacrifício" na partida decisiva contra o Cruzeiro, que eliminou o time da Copa do Brasil, está fora. Ele só vai voltar à equipe quando estiver totalmente recuperado das dores na coxa.