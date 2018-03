Donizete é parado em blitz policial O atacante Donizete teve problemas hoje para chegar ao treino do Botafogo, em Caio Martins. Quando se dirigia para o treino, teve o carro interceptado por policiais, que faziam uma blitz na Ponte Rio-Niterói. Alegando que o jogador estava com a carteira de habilitação vencida, os policiais impediram a circulação do veículo. Donizete garantia que a documentação estava em dia, mas teve de chamar um táxi para chegar ao treino. ?Tá tudo certo. Não há nada de irregular com o carro?, garantiu o jogador?, irritado. Os policiais garantem que o artilheiro será multado. A diretoria ainda espera que o técnico Paulo Autuori se desligue do Alianza de Lima para confirmá-lo na direção da equipe para o Campeonato Brasileiro. O contrato entre as duas partes já está acertado.