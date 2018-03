Donizete exige "menos roubo" contra Vasco O atacante Donizete criticou nesta segunda-feira com veemência as recentes arbitragens nos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, alegando que o time vem sendo prejudicado pelos juízes. De acordo com o jogador, os erros têm atrapalhado a equipe em conseguir uma reação na competição. ?Eu peço para que haja menos roubo contra o Vasco. Fomos garfados contra o Internacional. Já são uns sete pontos que deixamos de ganhar", afirmou Donizete. Ele chegou a dizer que o presidente do clube, Eurico Miranda, deveria tomar providências para averiguar o que está acontecendo. Nesta segunda-feira, o time treinou no Vasco-Barra, na zona oeste, e o técnico Mauro Galvão iniciou a preparação para o jogo com o Atlético-PR, domingo. O recém-contratado atacante Régis Pitbull realizou seu primeiro trabalho com o grupo e deve estrear contra o time paranaense. Nos próximos dias, a documentação do jogador deve ser regularizada.