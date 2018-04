Donizete faz juras de amor ao Vasco O atacante Donizete se apresentou hoje ao Vasco, em São Januário. O jogador voltou a fazer juras de amor ao clube e prometeu dar muitas alegrias à torcida vascaína. ?A nossa dupla será como a do Pelé com o Garrincha?, disse o atleta. Ele disse também que é um ?verdadeiro prazer? jogar no Vasco, um clube que, segundo ele, ?sempre me acolheu?. O atleta não jogará na estréia do time no Torneio Rio-São Paulo, domingo, contra a Ponte Preta, porque ainda não está em condições físicas. O técnico do Vasco, Evaristo de Macedo, pediu a diretoria a contratação de um lateral-esquerdo e de um zagueiro. Para a lateral, o clube conta apenas com o jovem Edinho, porque o jogador Gilberto foi para o Grêmio. Caso o clube não contrate ninguém, o meia Alex Oliveira poderá ser improvisado. Deslocar o meia Felipe não faz parte dos planos de Evaristo, já que o time não possui muitas opções para o meio-de-campo. A contratação do lateral Wederson, do Americano, pode ser a solução. Para a zaga, o Vasco contratou o veterano Leonardo Valença (ex-Flamengo), mas o treinador gostaria de ter mais um atleta, já que o zagueiro Alexandre Torres está se recuperando de uma contusão e o Vasco conta apenas com os prata-da-casa Géder e João Carlos.