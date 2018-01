Donizete, mais uma vez, volta ao Vasco Apesar de o procurador do volante Marcelinho Paulista, Aurélio Dias, dar como praticamente acertada a contratação do jogador pelo Vasco, o presidente do clube, Eurico Miranda, por meio da sua assessoria, nem sequer confirmou a negociação. O dirigente estuda a viabilidade do negócio. Enquanto a situação de Marcelinho não se resolve, quem assinou com o Vasco foi o atacante Donizete. O jogador só não vai enfrentar o Criciúma, sábado, pelo Campeonato Brasileiro, porque não há tempo hábil para inscrevê-lo na competição. Com isso, o técnico Antônio Lopes optou por Ely Thadeu como companheiro de Souza. "Ele tem atuado bem e mostrado interesse nos treinos", disse o treinador, referindo-se a Thadeu.