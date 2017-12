Dono do Chivas chama técnico do México de bêbado A derrota desta quinta-feira para a Holanda deve elevar o tom das críticas contra o técnico do México, o argentino Ricardo Lavolpe. O maior opositor do treinador é o empresário Jorge Vergara, um dos maiores milionários do país e dono do Chivas Guadalajara, que venceu o São Paulo duas vezes na atual Copa Libertadores. Nesta quinta, em entrevista a uma rádio argentina, Vergara defendeu a demissão imediata do treinador. ?Ele é bêbado, inseguro e paranóico?, disparou Vergara, que criticou a postura do treinador nos últimos dias, quando ele se envolveu em uma discussão com jornalistas mexicanos. O empresário sugeriu que Lavolpe estaria bêbado. ?Beber da maneira como ele fez e depois dar entrevistas em público é irresponsável. Se ele faz isso agora, sem pressão, imagina o que acontecerá se ele estiver na final da Copa.?