Dono do Manchester City cria time de futebol nos EUA

NOVA YORK - O Manchester City, de propriedade do xeque Mansour bin Zayed, anunciou nesta terça-feira a criação de um time de futebol nos Estados Unidos em parceria com o New York Yankees, uma das principais equipes norte-americanas de beisebol. O New York City Football Club será o 20º time da Major League Soccer (MLS), a principal liga de futebol dos Estados Unidos, e começará a jogá-la em 2015.

No anúncio, foi explicado que o Manchester City será o dono majoritário da equipe, apesar do Yankees ser sócio. "A MLS dá cordialmente as boas-vindas para duas das organizações mais prestigiosas do esporte mundial", disse o comissário da MLS, Don Garber. "Este é um evento importante que vai elevar a liga a outro nível neste país".

Embora a MLS venha negociando com a cidade de Nova York para construir um estádio no Flushing Meadows Corona Park, perto da casa do New York Mets, uma equipe de beisebol dos Estados Unidos, o New York City Football Club vai começar a jogar em um estádio temporário e buscará outro local para sediar seus jogos. A nova equipe deve promover uma rivalidade local com o New York Red Bulls, que joga na cidade de Harrison, em New Jersey.

"Nova York é uma cidade lendária esportiva, como uma cidade global com torcida de futebol que cresce rapidamente", disse Ferran Soriano, diretor executivo do Manchester City. "Estamos muito satisfeitos em contribuir para o crescimento do futebol em Nova York. O Yankees é o melhor parceiro possível para desenvolver uma organização de primeiro nível e uma equipe vencedora".