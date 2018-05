Dono do Manchester City teria feito oferta para o Real Madrid

O milionário Mansour Bin Zayed Al Nahyan, proprietário do Manchester City e membro da família real de Abu Dabi, estaria interessado em comprar o Real Madrid, informou o jornal espanhol As neste domingo. Ele estaria disposto a pagar 1 bilhão de euros (cerca de R$ 2,5 bilhões) para se tornar o novo dono do clube merengue.

Sem citar fontes, o jornal revelou que o milionário já enviou representantes para negociar a compra do clube. A primeira reunião entre os intermediários e o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, poderia acontecer no início de 2010.

No entanto, há alguns obstáculos que podem impedir a compra. O estatuto atual do clube, por exemplo, não permite a sua venda. No documento, só é permitida a "transformação, fusão e extinção da entidade".

O Real precisaria se tornar uma sociedade anônima esportiva para viabilizar a negociação. E, para tanto, teria que contar com a aprovação de todos os seus sócios. Dessa forma, a estratégia do dono do Manchester City é comprar toda a dívida atual do clube para assumir o seu controle.

Ainda assim, segundo as regras da Uefa (a União das Associações Europeias de Futebol), o milionário não poderá ser proprietário de dois clubes ao mesmo tempo. Teria que optar entre o Manchester City e o Real Madrid.