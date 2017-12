Donos da Parmalat vibram com o Etti A família Tanzi, dona da Parmalat, acompanhou hoje via satélite, na Itália, a conquista do título da Série A-2 do Campeonato Paulista, pelo Etti Jundiaí. De acordo com Eduardo Palhares, presidente do Paulista - clube alugado para a multinacional montar o Etti -, todos os diretores queriam ver o "caçula" se tornando campeão e estavam "eufóricos". Para o diretor-geral do Etti, Marcos Bagatella, que chorou de emoção após a partida vencida por 2 a 1 contra o Paraguaçuense, o título é oferecido aos moradores de Jundiaí, que apoiaram o Etti. Para a série A-1, ele prometeu: "Seremos fortes e nunca mais voltaremos para a segunda divisão". No apito final do juiz, os 15 mil torcedores estouraram o alambrado do Estádio e invadiram o campo. Houve volta olímpica com a Taça do Campeão e pagadores de promessas, percorrendo o gramado de joelhos. Nas ruas houve festas por todos os cantos. Os jogadores desfilaram em carro do Corpo de Bombeiros até a avenida Nove de Julho, onde ocorreu a festa da vitória.