Donovan é o perigo dos Estados Unidos Os Estados Unidos apostam na boa fase do atacante Donovan para tentar surpreender o Brasil, amanhã, no Orange Bowl, em Miami, e chegar à final da Copa Ouro. O jogador foi o grande destaque do time norte-americano que goleou Cuba (5 a 0), no sábado, marcando quatro gols. "Estamos nos preparando muito, pois sabemos que a equipe brasileira é muito forte. Não podemos nos descuidar em nenhum momento", alertou Donovan. Outro jogador para o qual o técnico Ricardo Gomes deverá dedicar atenção especial é McBride, companheiro de ataque de Donovan. A classificação dos Estados Unidos para as semifinais animou o treinador Bruce Arena. "Será um confronto muito difícil, mas é esse tipo de desafio que queremos. Nosso desempenho não tem sido excepcional, mas temos crescido a cada partida", afirmou o técnico Arena. Para o goleiro Keller, uma vitória norte-americana não será impossível. Segundo ele, o futebol do país passou a ser mais respeitado. "O que temos feito nos últimos 10, 12 anos é incrível. O futebol dos Estados Unidos é muito mais ofensivo que antes", disse o goleiro. "Acredito que podemos vencer o Brasil."