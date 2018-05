Donovan renova com Galaxy, mas deve reforçar o Everton

Quem confirmou o interesse do Everton em Donovan foi o assessor do atacante, Mark Rowan. "O Everton tem discussões em andamento com a MLS (liga norte-americana, na sigla em inglês) e nós estamos esperançosos que o Landon integre o Everton em janeiro", disse Rowan.

Aos 27 anos, Donovan é considerado o melhor jogador norte-americano em atividade. O atacante foi o capitão dos Estados Unidos na última Copa das Confederações, quando o país ficou com o vice após dar trabalho para o Brasil na final. O jogador é presença praticamente certa na Copa do Mundo do ano que vem, ajudado pelo fato de o treinador da seleção ser o mesmo do Galaxy.

Inclusive, pensando no Mundial, existe a possibilidade de Donovan permanecer no Everton até o final do Campeonato Inglês, como preparação para a Copa na África do Sul. Caso o atacante se transfira mesmo para o time da Inglaterra, será a terceira passagem internacional do jogador, que já atuou na Alemanha por Bayer Leverkusen e mais recentemente Bayern de Munique.