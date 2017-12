Doping: brasileiro flagrado na Grécia O zagueiro brasileiro Rodrigo Ramos, que defende a equipe grega do AEK, pode ser suspenso por doping. Em nota oficial, o clube anunciou nesta terça-feira, que o exame de urina feito pelo jogador apresentou traços do esteróide testosterona - uma substância proibida pela legislação esportiva. O exame foi realizado no dia 7 de maio, mas o resultado só foi divulgado hoje. Ramos, de 21 anos, nega o uso da substância. A pena para estes casos na Grécia é de dois anos de suspensão.