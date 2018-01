Doping: Couto é suspenso por 10 meses O zagueiro português Fernando Couto, da Lazio, foi suspenso por dez meses e recebeu uma multa de US$ 45 mil dólares pelo Comitê Disciplinar da Federação Italiana de Futebol, que considerou o doping do jogador como ?ingestão involuntária de substâncias proibidas?. O exame foi realizado realizado no dia 28 de janeiro, após jogo contra a Fiorentina, e constatou o uso de nandrolona, uma substância considerada anabolizante. Com isso, ele poderia pegar uma pena de até 16 meses de suspensão e ficaria de fora das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. Couto apelou à Fifa, mas a entidade manteve a pena. Por outro lado, o meia Frank de Boer, capitão da seleção holandesa, teve sua pena por doping suspensa pela UEFA e poderá a voltar aos gramados a partir de 1º de setembro. Boer tinha sido suspenso por 12 meses, depois que o seu exame anti-doping também apontou a presença de nandrolona. Dessa forma, ele não poderá jogar apenas a primeira partida do Barcelona pelo campeonato espanhol, que começa em 26 de agosto.