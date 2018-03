Doping: Couto pode pegar 16 meses O zagueiro português Fernando Couto, da Lazio, pode ser punido com até 16 meses de suspensão por doping. O pedido foi feito hoje pelo procurador federal da Federação Italiana, Carlo Proceddu. O exame antidoping do atleta, realizado no dia 28 de janeiro, após jogo contra a Fiorentina, constatou o uso de nandrolona.