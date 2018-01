Doping: CSF prepara julgamento A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou neste sábado que o volante da seleção de Honduras Oscar Lagos foi flagrado no exame antidoping. Segundo o comunicado oficial da entidade, o teste detectou a presença de cocaína e maconha mas amostras colhidas após a partida entre Honduras e Costa Rica, em Medellin, vencida pelos costa-riquenhos por 1 a 0, na primeira rodada da competição. Foi o primeiro caso de doping na atual edição da Copa América. A Conmebol anunciou também a suspensão do jogador. Por enquanto, ele está afastado do torneio, mas a tendência é de que seja realizado um julgamento e seu afastamento seja prorrogado. Segundo as agência internacionais, Lagos já teria confessado a utilização das substâncias. Honduras foi o último país a confirmar presença na Copa América. O convite foi feito pelos organizadores depois de a Associação de Futebol da Argentina (AFA) anunciar que sua seleção não participaria do evento. A dúvida agora é se esse acontecimento vai ou não abalar os adversários do Brasil, amanhã. Lagos é jogador reserva e não tem uma importância tão destacada no esquema tático de Honduras, mas um fato como esse pode comprometer o aspecto psicológico do elenco, já que é inegável que os hondurenhos sofrerão com o clima de desconfiança instalado sobre a delegação. Apesar de tudo isso, o técnico Ramón Maradiaga deve manter seu esquema de jogo amanhã, diante da seleção brasileira. Em toda a primeira fase, eles jogaram com o esquema 3-6-1, característico de uma equipe cautelosa. O destaque do time é o meia Amado Guevara, conhecido como "El Lobo", com três gols.