Doping: Ferrugem é flagrado em exame O jogador brasileiro Ferrugem - que atuou pelo Palmeiras e que teve passagens por seleções brasileiras de categorias amadoras - foi flagrado em exame antidoping na Grécia. O exame de urina do jogador - que defende o AEK Atenas - apontou a presença de testosterona, uma substância considerada proibida pela legislação esportiva. O exame foi realizado no dia 7 de maio, depois da partida contra o Panathinaikos, pelo campeonato grego. O jogador nega que tenha feito uso de qualquer substância proibida. ?Não sei explicar esse resultado. Nos últimos 12 meses eu sequer fiquei doente ou tomei algum tipo de medicamento?, disse. Ferrugem, de 21 anos, foi capitão da seleção brasileira Sub-21 e se transferiu para o AEK em julho do ano passado.