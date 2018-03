Doping: holandês quer testes em massa O atacante Marc Overmars - da seleção holandesa - sugeriu hoje que todos os jogadores de seu país que estejam atuando no exterior sejam submetidos a exames para a detecção de doping. Para ele, só assim, será possível acabar com as suspeitas que recaem sobre a preparação da seleção holandesa de futebol, que em menos de um mês teve dois de seus jogadores flagrados no exame de doping. Primeiro, foi o meio-campista Edgar Davids, da Juventus, e nesta terça-feira, Frank de Boer, do Barcelona. Nos dois casos, os exames apontaram a presença de nandrolona - uma substância proibida pela legislação esportiva. ?Eu acredito na inocência de Frank (de Boer) e tenho certeza que ele não ingeriu nenhuma substância proibida, mas acho que todos nós deveríamos passar por exames para descobrir o que está acontecendo?, sugeriu. ?Até os médicos da seleção holandesa estão preocupados com o problema?, advertiu.