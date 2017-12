Doping: Itália deve controlar sangue A Itália resolveu radicalizar no controle antidoping e deve implementar, a partir de janeiro, testes cruzados de urina e sangue no Campeonato Italiano. Uma reunião organizada pela Associação Italiana de Futebolistas (AIC) e realizada nesta terça-feira entre representantes de jogadores, jogadores e especialistas em antidoping deixou praticamente certo que a nova norma deva entrar em vigor já no próximo mês. De acordo com o esquema a ser feito, a cada domingo serão sorteados 12 jogadores em três partidas (duas da Primeira e um da Segunda Divisão, dois atletas por equipe), os quais deverão se submeter aos controles de sangue e também de urina. Desse total, mais quatro ainda passariam por um novo controle de urina para detectar o uso da substância EPO.