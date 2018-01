Doping preocupa Palmeiras em 2003 O calvário do Palmeiras na Série B do Campeonato Brasileiro ainda é um pesadelo que parece muito distante na era Jair Picerni. Nos seus contatos preliminares com os jogadores, o novo técnico simplesmente ignorou o assunto. Sobrevivente da ?segundona? com o São Caetano, Picerni sabe melhor do que ninguém o inferno que o time terá de enfrentar: longas viagens, campos ruins e, o pior, doping. Na Segunda Divisão, apenas um jogo por rodada tem exames antidoping programados. Na temporada de 2002, somente 200 amostras foram colhidas, com um índice de 2% de resultados positivos. Na Série A, onde o rigor é bem maior, foram colhidas 1.200 amostras. E apenas 0,17% foram positivas. Às vésperas da eleição presidencial no clube, os dirigentes também não querem falar sobre isso. Mas já há uma corrente entre os conselheiros defendendo a tese de que o Palmeiras deve bancar o custo de exames extras. Atualmente cada exame custa R$ 520 no Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (Ladetec), da UFRJ, único da América Latina credenciado pelo Comitê Olímpico Internacional. Em 1999, quando disputou a Terceira Divisão, o Fluminense custeou os exames e conseguiu evitar casos de doping em seus jogos. No ano passado, o Sport teve a mesma iniciativa na Série B do Campeonato Brasileiro e obteve sucesso pelo menos em relação ao doping. Na prática, a Série B ainda é um assunto proibido no Parque Antártica. Em parte porque a maioria dos atuais dirigentes sonha com uma virada-de-mesa. Mesmo sem se dizer contra ou a favor, até mesmo o técnico Jair Picerni admite: ?Muita coisa vai acontecer até o início do Campeonato Brasileiro?. Não por acaso ele praticamente excluiu a Série B de seu discurso. Falando aos jogadores, Jair Picerni disse que seu trabalho dará prioridade à disputa do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. ?Não vamos antecipar etapas. O que a torcida quer é uma resposta mais rápida possível da equipe. O Palmeiras vai se concentrar só no Paulista e na Copa do Brasil. O resto, fica para depois.? Dos jogadores atuais poucos conseguem imaginar o que é a Segunda Divisão. Claudecir e Magrão sabem o que é aquele inferno mas estão de saída. Ambos têm propostas do futebol japonês. Claudecir, principalmente, até já definiu a data de sua saída: terça-feira, um dia depois das eleições presidencias no clube, principalmente se Mustafá Contursi se reeleger. Claudecir e Mustafá conversaram na sexta-feira e não chegaram a um acordo. O terceiro jogador do elenco com experiência nesse quesito é o veterano Adãozinho. Aliás, Adão tem experiência de sobra. Disputou a Terceira Divisão pelo Sampaio Correa, do Maranhão, e sabe bem o que é uma viagem de 23 horas de ônibus e estrada esburacada. ?Você passa a maior parte do tempo rezando, pedindo a Deus para chegar logo.? No caso do Palmeiras, é óbvio que os seus jogadores não terão de enfrentar viagens tão longas. O time fará os percursos maiores em aviões. Mas em campo as dificuldades não serão diferentes. ?Tomar uma garrafada ou outra na competição é normal?, observa Adãozinho. ?Os estádios são pequenos, os torcedores ficam muito próximos do campo. Vira-e-mexe passa uma garrafa voando sobre a cabeça?. Algumas situações são até engraçadas, depois que passam. Adãozinho lembra que num jogo no Maranhão um torcedor adversário que estava no alambrado segurou a sua camisa, impedindo-o de cobrar um escanteio. ?O que você vai fazer? Brigar com uma multidão??, questiona o meia. ?Esse tipo de coisa quem disputa a Segunda Divisão tem que saber enfrentar. E não pode perder a cabeça jamais.?