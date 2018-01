Doping: processo chega a Zidane Os franceses Zinedine Zidane e Didier Deschamps integram a lista de jogadores investigados pela justiça italiana no processo que apura casos de doping na Juventus de Turim. A informação foi divulgada pelo diário francês L?Equipe, em sua edição de hoje. De acordo com a publicação, o juiz do tribunal de Turim, Baffaele Guariniello, teria ouvido de 13 jogadores da Juve, suspeitos de utilizarem substâncias à base de ferro que poderiam não estar de acordo com a legislação esportiva. Além de Zidane e Deschamps, a lista traz os nomes de Alessandro Del Piero, Di Lívio e Torricelli, três jogadores com passagens pela seleção italiana de futebol. O processo, aberto no dia 31 de janeiro deste ano, também coloca como suspeitos, o diretor da Juventus, Antonio Giraudo, e o médico do clube, Riccardo Agricola. Deschamps foi capitão da seleção francesa campeã mundial em 98 e Zidane está sendo negociado com o Real Madrid pelo preço recorde de US$ 65 milhões. Os casos de doping estão se tornando freqüentes e começam a preocupar dirigentes e autoridades italianas. O mais famoso deles até o momento, foi o de Edgar Davids, titular da seleção holandesa e da Juventus. Antes de Davids, o zagueiro português Fernando Couto, da Lazio, também havia sido flagrado no doping. Outros casos positivos foram registrados nos exames de Monaco e Bucchi (Perugia), Andrea Da Rold (Pescara) e o goleiro francês Gillet (Bari). Todos eles acabaram punidos com 16 meses de suspensão por uso de nandrolona.