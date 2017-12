Doping: Ronaldo é absolvido no STJD O meia Ronaldo, do Botafogo, foi absolvido hoje por 3 votos a 2 pela 1ª Comissão Disciplinar do STJD, da acusação de doping no jogo entre Botafogo e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, dia 4 de novembro. O jogador foi acusado de ter usado a substância Femproporex, proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e pelo Regulamento de Controle de Dopagem da CBF.