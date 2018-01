Doping: STJD julga lateral do Santos O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julga, às 17 horas desta segunda-feira, o lateral-direito Michel, pego no exame antidoping por uso de maconha. A defesa alega que ele participou de uma festa dias antes do jogo, em que algumas pessoas fumaram maconha e ele aspirou, involuntariamente, a fumaça. Essa foi a razão, segundo os advogados santistas, para a presença da substância na urina do jogador. Como o clube aguarda um estudo da Universidade de São Paulo (USP) para reforçar sua tese, pede que o julgamento seja adiado. CAIO - Por outro lado, o Santos espera protocolar nesta terça-feira na Fifa o acordo com a Inter de Milão, referente à dívida pela aquisição do passe de Caio, para que possa voltar a negociar jogadores com clubes estrangeiros e participar de jogos internacionais. As negociação contratuais com o técnico Celso Roth e com o zagueiro Cléber devem evoluir esta semana.