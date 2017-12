Dor de barriga tira três jogadores da Croácia de treino Logo no primeiro dia na Alemanha, a seleção da Croácia já passou por um grande problema no seu local de concentração. Três jogadores - os atacantes Olic e Balaban e o zagueiro Simic - sofreram com problemas estomacais na madrugada desta sexta-feira e não puderam participar do treinamento da manhã. A culpada, segundo a comissão médica croata, foi a comida do hotel, em Wolfsburg (região central da Alemanha). Apesar da ausência dos três atletas no treinamento, o treinador Zlatko Kranjcar garantiu que eles serão relacionados para o amistoso contra a Polônia, neste sábado, na própria cidade de Wolfsburg. Outro fato ocorrido no treino foi a expulsão dos jornalistas presentes ao estádio após 15 minutos de movimentação. Os seguranças cumpriram as ordens do técnico croata e retiraram toda a imprensa do local - alguns, mais revoltados, tiveram de ser tirados à força. O jogo contra os poloneses é o último de preparação para a Copa do Mundo. No dia 13, a Croácia fará a estréia na competição contra o Brasil, em Munique. Depois, enfrentará o Japão, no dia 18, em Nuremberg; e fechará a participação na primeira fase contra a Austrália, no dia 22, em Stuttgart.