Dor diminui, mas recuperação de Cleiton Xavier é lenta

As dores no tornozelo de Cleiton Xavier diminuíram nos últimos dias, mas os médicos do Palmeiras seguem pessimistas porque a recuperação do atleta tem sido lenta. Assim, o meia segue por enquanto fora do clássico de domingo, contra o São Paulo, no Morumbi.

"Ele sente bem menos dores, mas isso não quer dizer nada. A verdade é que o tempo está encurtando e a recuperação está lenta para o dia do jogo", afirmou o médico Rubens Sampaio.

Se confirmada a ausência e Muricy Ramalho decidir não mudar o esquema tático, Deyvid Sacconi seria o substituto mais provável. Outra opção treinada pelo técnico seria escalar Marcão e atuar no 3-5-2.

"Ele [Cleiton Xavier] é o melhor meio-campista com quem já joguei e a ausência dele será sentida. Mas temos excelentes opções no elenco", declarou Diego Souza.

O volante Edmílson também lamentou a possível ausência do meia, mas ressaltou que o time pode se sair bem mesmo sem ele. "Sempre falei que o Cleiton é um jogador completo. Mas nosso time sabe a forma de cada um jogar e poderemos ter sucesso sem ele. Contra o Inter provamos isso", afirmou, lembrando a vitória de sábado por 2 a 1, quando o meia sentiu a lesão e foi substituído no início do primeiro tempo.