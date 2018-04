Dor nas costas tira Balotelli de amistoso da Itália

FLORENÇA - O atacante Mario Balotelli está sofrendo por causa de dores nas costas e por isso ficará fora do amistoso que a seleção italiana fará contra San Marino, nesta sexta-feira, preparatório para o jogo da próximo dia 7 de junho, contra a República Checa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, e também para a Copa das Confederações, que será realizada no Brasil entre os dias 15 e 30 do mesmo mês.

Desta forma, o jogador se juntará ao companheiro de Milan e também atacante Stephan El Shaarawy como baixa para o confronto desta sexta, em Bologna. O jogador não poderá atuar por causa de uma lesão no tornozelo direito.

O médico da seleção italiana, Enrico Castellacci, disse que o planejamento atual é o de deixar Balotelli em boas condições para o confronto diante da República Checa, fora de casa, em Praga. Nesta quarta-feira, o jogador realizou um treino em separado do restante dos jogadores convocados para defender a Itália.

Já o atacante Pablo Osvaldo, que havia sido convocado anteriormente pelo técnico Cesare Prandelli, foi excluído da seleção na última segunda-feira por causa dos insultos ao técnico da Roma, Aurelio Andreazzoli, e também virou desfalque inesperado para os próximos compromissos da Itália. Ele foi flagrado pelas câmeras de TV ofendendo o treinador após a derrota por 1 a 0 para a Lazio, na final da Copa da Itália, depois de ter ficado inconformado por ter iniciado o confronto entre os reservas da sua equipe.

Prandelli vem adotando um rigoroso código de conduta na seleção e, por causa do seu ato de indisciplina, Osvaldo também foi cortado da Copa das Confederações. A Itália irá estrear na competição no dia 16 de junho, contra o México, no Maracanã, pela primeira rodada do Grupo A, do qual também fazem parte o Brasil e o Japão. Após encarar os mexicanos, os italianos pegarão os japoneses no dia 19, em Recife, antes de fecharem participação neste estágio do torneio diante dos brasileiros, no dia 22, em Salvador.