Dores de Dodô preocupam Cuca para estréia na Taça Rio A situação do atacante Dodô preocupa o técnico Cuca, a poucos dias da estréia do Botafogo na Taça Rio (segundo turno do Estadual do Rio), domingo, contra o Friburguense, no Maracanã. O jogador voltou a ficar de fora dos treinos nesta terça-feira: foi liberado para fazer tratamento específico contra as dores no pé direito. A lesão vem incomodando Dodô desde sua volta ao Botafogo, no começo do ano. Ele já perdeu alguns jogos do Carioca e teve de ser substituído em outros por causa das dores crônicas. ?Contamos com o Dodô não só para esse jogo, como para todo o restante do campeonato?, disse Cuca. No treino desta terça, um incidente assustou os jogadores durante o treino: o zagueiro Rogério cortou a boca, depois de bater cabeça, literalmente, com o atacante Luís Mário. O meia Zé Roberto e o volante Juca também sofreram contusões leves, mas devem treinar normalmente nesta quarta.