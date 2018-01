Dores musculares atingem Figo, Cristiano Ronaldo e Miguel O meia Figo, o atacante Cristiano Ronaldo e o lateral-direito Miguel fizeram apenas banhos e massagens na tarde deste domingo, em Marienfeld, juntamente com os demais jogadores que participaram da classificação de Portugal para as semifinais da Copa do Mundo, na vitória por 3 a 1 sobre a Inglaterra, nos pênaltis, após o empate por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. Os três jogadores, que sentem problemas musculares - Figo foi substituído no segundo tempo -, não devem ser problema para Luiz Felipe Scolari no duelo desta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), frente à França, pelas semifinais. Deco e Costinha, que cumpriram suspensão pela expulsão diante da Holanda, voltam ao time. O meia, nascido no Brasil, entra no lugar de Tiago, enquanto o volante fica com a vaga de Petit, que recebeu o segundo cartão amarelo. Ricardo, Ricardo Carvalho, Maniche, Nuno Valente e Figo estão pendurados. Um cartão diante da França significará a exclusão automática da final, caso Portugal vença, ou da decisão do terceiro lugar. O elenco português volta a treinar nesta segunda-feira à tarde, e viaja em seguida para Munique, onde está previsto um treinamento na terça-feira, véspera do jogo. Se conseguir a classificação, Portugal segue direto para Berlim, local da decisão. Em caso de derrota, os jogadores viajam até Stuttgart, onde será disputado o terceiro lugar.