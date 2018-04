Doriva confirma Vasco com Gilberto, Dagoberto e Rafael Silva no ataque O técnico Doriva não fez mistério e confirmou o Vasco para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Goiás neste domingo, às 18h30, em São Januário. A equipe que vai a campo é a mesma que começou o jogo de volta da decisão do Carioca contra o Botafogo, no domingo passado, no Maracanã.