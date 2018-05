Doriva crê que campeões terão espaço em times grandes

SÃO PAULO - O técnico Doriva acredita que o bicampeonato paulista será um divisor de águas para a carreira dos jogadores do Ituano. Mesmo que haja o desmanche tradicional, o treinador avalia que o time conseguiu uma valorização única, capaz de colocar todos em outro patamar no futebol brasileiro.

"Acredito no potencial desses atletas. Eles vão ganhar projeção e terão novos mercados. Podem assinar contratos com times grandes. O título vai colocar todos eles na mira dos clubes. É esse o reconhecimento que muitos atletas esperam a vida toda. E todos nós conseguimos", diz o treinador.

A valorização dos atletas, se efetivada, deve ocorrer realmente em outros clubes. Dos 11 titulares, sete têm vínculo que se encerra nos próximos dias. O Palmeiras está de olho em Anderson Salles, Rafael Silva e Jackson Caucaia, que também está nos planos do próprio Santos.

O Botafogo quer levar Vagner para o lugar de Jefferson, que pode ser negociado. Alemão é disputado por Vitória, Sport e Chapecoense. Fluminense, Ponte Preta e Goiás miram Esquerdinha. Com a conquista do título paulista, o Ituano conseguiu um lugar na Série D do Campeonato Paulista. Quando iniciou o torneio, o time de Itu tinha na agenda do segundo semestre apenas a Copa Paulista.

O meia Marcinho, que já atuou em clubes grandes, como Palmeiras e São Caetano, avalia que os times pequenos apostam sempre no desejo de ascensão. "O futebol brasileiro não é só dinheiro, não é só status. Já estive em grandes clubes, mas para fazer história mesmo, você precisa de atletas com vontade de vencer. Nossa equipe mostrou que um clube com orçamento nos pés do chão pode chegar longe", afirmou o meia.