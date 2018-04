Doriva descarta estreia de Dagoberto contra o Resende

Após o treino do treino desta quarta-feira, o técnico Doriva descartou a participação de Dagoberto pelo Vasco na partida contra o Resende, marcada para quinta, às 19h30, em São Januário. Segundo o treinador, o atacante ainda não está com plena forma física.

"Ele ainda não está totalmente à disposição", afirmou Doriva. "Está trabalhando a parte física, vem fazendo um trabalho mais intenso. Temos colocado ele em treinos com bola para ganhar dinâmica de jogo. Os preparadores físicos estão trabalhando para deixar ele no ponto."

Dagoberto estava encostado no Cruzeiro, e foi contratado por empréstimo pelo Vasco até o fim do ano. O jogador estava sem atuar desde o início da temporada e por isso ainda precisa recuperar a forma. Contudo, o técnico adiantou que na rodada do fim de semana ele pode ser relacionado para fazer sua estreia.

"Pensamos em utilizá-lo no fim de semana. Faltará ritmo, mas sobrará qualidade. Vai ser um processo gradativo. Mas assim que ele estiver 100%, tenho certeza que irá agregar muito", disse o treinador.