Doriva e Juninho pagarão promessa se Ituano conquistar título paulista

ITU - Os jogadores do Ituano fizeram uma promessa antes mesmo de o Campeonato Paulista começar. Em caso de conquista de título, o elenco iria raspar os cabelos. Todos os jogadores, sem exceção. Até mesmo o ex-meia e gestor do clube, Juninho Paulista, também deverá fazer parte desta promessa.

Após o duelo contra o Santos, no último domingo, quando o Ituano venceu por 1 a 0, os jogadores afirmaram que o técnico Doriva também garantiu que raspará as madeixas caso o time levante o caneco estadual pela segunda vez.

Conhecido por sua vasta cabeleira durante toda carreira, Juninho Paulista sofreu nas mãos de craques como Romário, Ronaldo e Denílson, entre outros, durante a Copa das Confederações de 1997 e teve sua cabeça raspada pelos companheiros da seleção brasileira na conquista do título da competição.

Com a vitória do último domingo, os jogadores do Ituano estão perto de terem de cumprir a promessa. No jogo de volta, no próximo domingo, o time precisa de um simples empate para fazer história. Uma vitória do Santos por um gol de diferença leva a definição do campeão para os pênaltis.