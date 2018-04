Doriva elogia integração da base do Vasco com o time profissional

O técnico Doriva elogiou nesta segunda-feira, em entrevista ao site oficial do Vasco, a integração entre a base do clube e o time profissional, que vem surtindo resultado dentro de campo, pois a equipe hoje conta com vários jovens jogadores e ocupa a liderança isolada do Campeonato Carioca.

Na última sexta-feira, a equipe principal vascaína disputou um jogo-treino com o time sub-17 do clube, que tem promovido uma interação grande com a garotada já visando colher frutos em curto espaço de tempo.

"É importante essa integração, até para a gente ter um campo maior de observação. Sempre que tivermos chance, iremos analisar as equipes sub-17 e sub-20. Eu gosto de trabalhar com jovens e a base é muito importante para o clube. A maior prova disso é a quantidade de garotos no time profissional. Precisamos ter um olhar bem atento para os nossos futuros jogadores", afirmou Doriva, em entrevista ao site oficial do Vasco.

Enquanto observa os jovens valores da base cruzmaltina, Doriva já prepara o time principal para o clássico do próximo domingo, contra o Flamengo, às 18h30, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. O time rubro-negro está apenas três pontos atrás dos vascaínos e hoje ocupam a terceira posição da competição.