Doriva escala Dagoberto e atacante deve estrear no Vasco

Dagoberto fará sua estreia pelo Vasco neste domingo, às 16 horas, contra o Nova Iguaçu, em São Januário, pelo Campeonato Carioca. E esta estreia deverá ocorrer com o jogador atuando como titular, pois o técnico Doriva confirmou a entrada do atacante na vaga de Marcinho no treino deste sábado.

A opção também visa preservar o antigo titular, que vinha sofrendo com as vaias dos torcedores nas últimas partidas. Além da novidade no ataque, o treinador testou o zagueiro Anderson Salles no lugar de Rodrigo e Christiano na vaga do jovem Lorran na lateral esquerda.

Doriva realizou um treino tático com duração de pouco mais de meia hora. A equipe titular do Vasco deve entrar em campo com: Martín Silva, Madson, Luan, Anderson Salles, Christiano; Serginho, Guiñazu, Julio dos Santos, Jhon Cley e Dagoberto; Gilberto.

O time de Doriva está na segunda colocação do Campeonato Carioca com os mesmos 23 pontos do líder Flamengo, que tem um jogo a mais - neste sábado, a equipe rubro-negra venceu o Tigres por 3 a 1.