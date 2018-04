Doriva escala Marcinho e poupa Dagoberto no Vasco contra o Cuiabá O Vasco vai entrar em campo nesta quarta-feira pela Copa do Brasil com praticamente a sua força máxima. Nesta terça-feira, no último treinamento antes do duelo com o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela segunda fase, o técnico Doriva indicou que vai utilizar todos os titulares, com exceção do atacante Dagoberto.