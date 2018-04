Doriva faz testes e pode escalar Lorran e John Cley no Vasco

O técnico Doriva aproveitou o treinamento da manhã desta terça-feira para fazer testes na equipe do Vasco visando o duelo com o Resende, na próxima quinta-feira, pela nona rodada do Campeonato Carioca. E ele indicou que pode sacar o lateral-esquerdo Christiano e o atacante Rafael Silva do time titular.

Em um trabalho tático entre titulares e reservas, Doriva testou Lorran e John Cley na equipe principal, que teve a seguinte formação: Martín Silva; Madson, Luan, Rodrigo e Lorran; Serginho, Guiñazú, Julio dos Santos, Marcinho e Jhon Cley; Gilberto.

Já a equipe reserva treinou com: Jordi; Nei, Anderson Salles, Douglas e Henrique; Lucas, Bernardo e Montoya; Rafael Silva, Yago e Thalles. Depois, Doriva colocou Bernardo no time titular, na vaga de John Cley. E, entre os reservas, Mosquito substituiu Yago.

Recém-contratado, o atacante Dagoberto participou inicialmente de um trabalho de dois toques com outros suplentes. Depois, ele fez parte do terceirotime, que treinou contra os suplentes vascaínos.