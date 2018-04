Doriva lamenta chances perdidas em 5º empate seguido

O técnico Doriva não conseguiu esconder a frustração após o Vasco chegar ao quinto empate nas últimas cinco partidas. Pouco depois do 1 a 1 de sábado diante do Internacional em São Januário, na abertura da terceira rodada do Brasileirão, o técnico lamentou a quantidade de chances perdidas e ressaltou a importância de o time começar a vencer.

"Temos criado as chances, mas precisamos ter mais capricho na hora da finalização. Erramos muito na linha de fundo, mas criamos chances claras. Não fomos eficazes nas definições", disse Doriva. "Temos que melhorar isso, continuar com o volume de jogo e melhorar na finalização."

Contra o Inter, o Vasco dominou a maior parte do jogo. Mesmo assim, saiu atrás do marcador e só conseguiu buscar igualdade nos 15 minutos finais. Doriva admitiu que ficou aliviado após o gol de Lucas, mas não satisfeito.

"Nós queremos vencer. Temos buscado, criamos, mas não estamos satisfeitos. Precisamos das vitórias, elas são preponderantes para ficarmos em uma colocação boa", comentou.