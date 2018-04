Doriva lamenta e diz que Vasco perdeu clássico por detalhes

O técnico Doriva avaliou que "detalhes" impediram o Vasco de sair do Maracanã com um resultado melhor no último domingo. Num jogo disputado com o gramado encharcado, em razão da forte chuva no Rio, e com quatro expulsões, o time foi batido pelo Flamengo por 2 a 1, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, deixando a liderança da competição. Para o treinador, o rival foi mais eficiente, por isso venceu o clássico.

"Foi um jogo igual, mas esperávamos outro resultado. No início sofremos um gol, ocasionado pelas circunstâncias, pela chuva, mas empatamos depois da volta. Em alguns momentos conseguimos impor um ritmo forte, criamos algumas ocasiões, porém tomamos um gol de pênalti. Ficamos desfigurados após as expulsões, mas tentamos e tivemos chances de empatar. Jogos como esses são decididos em detalhes. O Flamengo aproveitou as chances que teve e venceu", afirmou.

Derrotado, o Vasco está em quarto lugar no Campeonato Carioca com 26 pontos. O time vai buscar a reabilitação na próxima quinta-feira, em Bacaxá, diante do Boavista. Além do goleiro Martín Silva, convocado para a seleção uruguaia, e do zagueiro Luan, à serviço da seleção brasileira olímpica, o Vasco terá os desfalques dos suspensos Guiñazu, Bernardo, Gilberto, Christiano e Serginho.

Doriva, porém, tentou minimizar os problemas do Vasco para o próximo compromisso no torneio estadual. "Lamentamos os desfalques, mas é justamente pensando nisso que temos um elenco maior. Precisaremos dele agora. Possuímos alguns dias para avaliar e ver o que iremos fazer. Independentemente disso, posso garantir ao torcedor que colocaremos em campo um time competitivo, capaz de vencer e consolidar a nossa classificação", disse.