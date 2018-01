Dorival abre as portas para possível retorno de Gabriel ao Santos em 2017

Um dos destaques do Santos nos últimos anos, o atacante Gabriel deixou o clube no fim de agosto e se transferiu para a Inter de Milão após ser disputado por alguns gigantes europeus. Desde então, no entanto, foram somente 16 minutos em campo pelo time italiano, e a falta de espaço gerou a especulação sobre um possível retorno ao Brasil. Nesta sexta-feira, o técnico Dorival Júnior fez questão de abrir as portas do clube da Vila Belmiro para receber a volta do jogador.

"Um conselho que eu daria é para ele voltar ao Santos", disse, aos risos. "Mas não sei se é conselho certo ou errado. É natural ter uma certa paciência na Europa, a adaptação é diferente. Existe um respeito muito grande pela idade dos jogadores. Os que têm certa idade têm preferência, independentemente da qualidade. Principalmente na Itália. Seria importante a manutenção, mas se acontecer o contrário, será muito bem-vindo. É o sentimento dele que vai valer muito mais do que qualquer outra situação."

Antes de pensar em 2017, no entanto, o Santos encara o América-MG neste domingo, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Na busca pelo vice-campeonato, o time paulista precisa vencer o pior time da competição, que ainda terá o desfalque de muitas peças, já liberadas ao fim do contrato. Mesmo assim, Dorival alertou sobre os perigos da partida, até pela questão emocional, após o trágico acidente da Chapecoense.

"É um jogo perigoso, porque pode nos dar e proporcionar surpresa desagradável. A preparação foi séria tentando fazer o melhor com os jogadores. Respeitamos um primeiro momento pelo acontecido. Foi difícil trabalhar nos primeiros dias, mas não tenho dúvidas de que faremos um grande jogo para jogarmos dentro das nossas melhores condições", afirmou o treinador.