Dorival ainda acredita em vaga do Inter na Libertadores

Mesmo com a redução da possibilidade de classificação, o técnico Dorival Júnior não desanimou e seguiu confiante na vaga. "Não tem nada perdido. Depende de nossas forças e de combinações paralelas. Vamos lutar até o final por esta vaga. O torcedor pode ter certeza disso", declarou. "Tentamos muito, mas não conseguimos o empate. Agora é jogar tudo no Gre-Nal e torcer por resultados paralelos", concordou o meia Oscar.

Apesar da derrota e do fraco futebol apresentado, os jogadores do Inter ganharam elogios inclusive do presidente do clube, Giovanni Luigi, que viu uma equipe "aguerrida" e apoiou o discurso de Dorival. "A equipe foi aguerrida, determinada. Teve inúmeras oportunidades de gol, mas agora vamos ter que buscar tudo no Gre-Nal. Ainda estamos com plenas chances de classificação. Precisaremos muito da ajuda do torcedor", afirmou.

O Internacional está na sexta posição do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos, mesma pontuação de Coritiba, quinto colocado, e de Figueirense, o sétimo. Já o Flamengo chegou aos 60 com a vitória sobre o Inter e alcançou a quarta posição.