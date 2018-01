Dorival aposta em Diego Souza como elemento surpresa no ataque do São Paulo

O técnico Dorival Junior, do São Paulo, demonstrou confiança de que o reforço Diego Souza poderá fazer a diferença no ataque tricolor. Versátil, o meia-atacante chega para ser o substituto natural do centroavante Lucas Pratto, vendido ao River Plate.

+ Dorival diz que São Paulo foi 'ao limite' por Scarpa e promete time competitivo

O treinador garante que Diego terá mais liberdade para sair da área, e vê sua movimentação em campo como um trunfo para surpreender os rivais. "Tem uma diferença entre colocar um meia de origem em uma função de referência e já ter um cara assim e pedir que ele faça saídas e flutuação", analisou o treinador.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Diego Souza tem uma capacidade técnica muito grande e tem condições de executar várias funções, como de pivô quando afunilamos as jogadas", disse Dorival. "Ele vai preencher aquela função (de centroavante), mas terá liberdade."

O São Paulo se prepara para estrear no Campeonato Paulista na próxima quarta-feira, contra o São Bento, em Sorocaba. Para a primeira rodada, Dorival deve escalar um time alternativo, para evitar desgaste de outros atletas.