Dorival aposta em equipe agressiva e com velocidade para derrotar o Bragantino

O São Paulo enfrenta hoje o Bragantino pela 6.ª rodada do Campeonato Paulista e só tem em mente vencer para esquecer o início de temporada instável. Mais que isso, o time de Dorival Junior precisa convencer seu torcedor com uma atuação melhor em campo do que contra Madureira pela Copa do Brasil e Botafogo-SP no Estadual, em que o resultado até veio, mas acompanhado de vaias das arquibancadas.

+ Dorival mantém Reinaldo titular e define time para enfrentar o Bragantino

O treinador são-paulino quer o time agressivo, com mais velocidade e mais incisivo nas jogadas de ataque. Aposta nos contra-ataques e nas laterais, de onde o time vem conseguindo arrumar as melhores oportunidades neste início de ano.

Para o jogo de hoje à noite no Morumbi, Cueva volta a ser titular depois de fazer as pazes com a torcida e com a diretoria. O peruano jogará pela ponta-esquerda no lugar de Brenner. Nenê e Reinaldo, titulares diante do Botafogo-SP, continuam no time. No banco, o atacante Tréllez continua na expectativa de estreia com a camisa tricolor, e pode ter sua primeira chance no segundo tempo.

Anderson Martins, recuperado de dores na coxa esquerda, será opção entre os reservas, e Bruno Alves continua ao lado de Rodrigo Caio na zaga tricolor.

E Dorival já pensa no pós-jogo: sabe que pela primeira vez nesta temporada terá uma semana até voltar a campo, e vê neste tempo uma boa oportunidade para fazer novos testes na equipe, principalmente com os reforços que chegaram desde o início do ano. Depois de hoje, o time só volta a jogar contra o Ituano, dia 15, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

São Paulo X Bragantino

São Paulo: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Petros e Nenê; Cueva, Marcos Guilherme e Diego Souza. Técnico: Dorival Junior.

Bragantino: Alex Alves; Ewerton, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Evandro, Willian Schustter e Helton Luiz; Léo Jaime e Matheus Peixoto. Técnico: Marcelo Veiga.

Juiz: Adriano de Assis Miranda.

Local: Morumbi.

Horário: 21h45.

Na TV: Globo e PPV.