Dorival aposta na ´atitude´ do São Caetano para a final O técnico Dorival Júnior começou a preparar nesta terça-feira a equipe do São Caetano para a primeira final do Campeonato Paulista, no próximo domingo. O treinador revelou que apostará na "atitude" de seus jogadores para surpreender o Santos, já que ele terá os desfalques do meia Canindé e do volante Glaydson. "Mesmo com essas ausências, acredito que a regularidade da equipe será mantida", contou Dorival em entrevista à Rádio Bandeirantes. "O Santos está num degrau acima do São Caetano, mesmo na parte tática. Porém, a diferença será feita pela atitude. Acredito num bom rendimento neste jogo, mesmo sabendo que o Santos deverá vir ofensivo." Dorival, que realizou um leve trabalho no Estádio Anacleto Campanella, ainda não definiu os substitutos dos jogadores. "Existe um compromisso dessa garotada. Todos que entram procuram dar o máximo. Tivemos várias perdas de atletas em outros jogos, mas a equipe sempre manteve a postura e o equilíbrio. E isso será mantido." Outro ponto que Dorival aposta é no lado emocional. "Tudo passa pela postura dos atletas. Você pode ter o melhor time do mundo, a melhor comissão técnica e oferecer as melhores condições de trabalho possível, mas se não tiver comprometimento por parte dos jogadores, nada dá certo."