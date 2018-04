Dorival aprova atuação do Santos após empate na Vila

Apesar do empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, na estreia do Santos na Vila Belmiro, o técnico Dorival Júnior ficou satisfeito com o desempenho do seu time, nesta quarta-feira, no jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

"A equipe criou e teve a preocupação de jogar, enquanto a Ponte Preta mostrou competência na marcação", analisou o treinador. Para ele, o Santos foi superior durante 75 ou 80 minutos, teve maior volume de jogo, embora tenha finalizado pouco no primeiro tempo. "O que dá para perceber é que o time está no caminho certo. Não podemos exigir mais porque estamos no início da temporada".

Dorival destacou ainda o apoio da torcida até os minutos finais da partida. "A torcida age muito de acordo com o comportamento do time. Ela não é boba e viu que a equipe foi vibrante e agressiva". Sobre o gol de empate da Ponte Preta, o técnico santista afirmou que houve falha de comunicação. "A defesa estava bem posicionada, mas Roberto Brum não estava na bola", justificou.

Com a contusão de George Lucas (sofreu torção no joelho direito), Dorival Júnior poderá até antecipar a estreia de Léo na temporada ou improvisar um meia para atuar como ala esquerda e passar Pará para direita.