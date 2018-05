Dorival assina contrato e já pensa em reforços no Santos

Depois de ser confirmado no Santos na semana passada, o técnico Dorival Júnior finalmente assinou contrato nesta sexta-feira. Campeão da Série B pelo Vasco, o treinador ficará na Vila Belmiro até o fim de 2011.

Oficializado no cargo, Dorival mostrou que já está pensando em contratações para formar o time que disputará o Campeonato Paulista. "É uma equipe que está sendo reformulada, mas já conta com bons jogadores. Diante disso, a ideia inicial é contar com seis ou sete reforços", avisou, sem entrar em detalhes.

O novo técnico também aproveitou para conhecer a estrutura do clube. "O Centro de Treinamento está muito bem estruturado. Espero que tenhamos um elenco forte para que possamos, juntamente com esse aparato, formar uma equipe que alcance as conquistas desejadas por todos nós", comentou.

A contratação de Dorival Júnior foi a primeira grande decisão tomada pelo novo presidente Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, empossado na terça-feira. O clube ainda não definiu nenhum reforço para a próxima temporada. Mas está perto de acertar com o atacante Marcel, depois de descartar o chileno Macnelly Torres.