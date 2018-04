Dorival assume responsabilidade por derrota do Inter Mesmo atuando em casa, o Internacional sofreu uma dura derrota diante do Fluminense, no último domingo, por 2 a 1. Com o resultado, a equipe gaúcha ficou mais longe da briga pelo título, com 51 pontos, na sétima colocação do Campeonato Brasileiro - o líder Corinthians tem 58. Após a partida, o técnico Dorival Júnior fez questão de chamar para si a responsabilidade pelo resultado.