Dorival confirma Lucas Lima e outros selecionáveis, mas faz mistério sobre a defesa

O técnico Dorival Júnior confirmou nesta quarta-feira que deverá escalar Lucas Lima, Thiago Maia e Copete no jogo desta quinta, contra o Vitória, às 19h30, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, depois de os três jogadores terem servido suas respectivas seleções.

O meia Lucas Lima voltou a treinar nesta quarta, horas depois de ter ficado no banco de reservas da seleção brasileira em jogo contra o Peru, no início da última madrugada (no horário de Brasília), em Lima, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2018. Já o volante estava com o time nacional sub-20, enquanto o atacante colombiano atuou durante 25 minutos do confronto no qual a Colômbia caiu por 3 a 0 diante a Argentina, fora de casa, na última terça, pelas Eliminatórias.

Ao ser questionado sobre se pretende utilizar os três jogadores, Dorival deixou claro que deverá mandá-los ao gramado como titulares nesta quinta. "Sim, só não vão jogar por algum problema que tenham tido. Do contrário, estarão em campo", adiantou o comandante, que não abre mão da possibilidade de escalar força máxima à disposição no confronto no qual o Santos poderá reduzir para três pontos a vantagem do líder Palmeiras, caso derrote o time baiano e a equipe alviverde seja superada pelo Atlético-MG, em Belo Horizonte, também nesta quinta.

Já para o setor defensivo, Dorival fez mistério ao dizer que só irá definir na manhã desta quinta-feira o substituto de David Braz, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Fabián Noguera é o favorito a ocupar o posto do titular, mas Lucas Veríssimo aparece como outra opção para fazer dupla com Yuri na defesa.

"Trabalhei com os dois (Noguera e Veríssimo) alternando com Yuri (no time titular). Iniciamos com mais segurança, com cada um na posição de origem, depois alternamos (com Yuri, volante de formação) e darei uma definição aos jogadores na parte da manhã", avisou o treinador.

Assim, a provável formação titular santista para o confronto é a seguinte: Vanderlei; Victor Ferraz, Fabián Noguera (Lucas Veríssimo), Yuri e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.