Dorival critica atuação do Santos após empate na estreia

Dorival Júnior não gostou do que viu na estreia do Santos no Campeonato Paulista, neste sábado, que terminou empatada em 1 a 1 contra o São Bernardo na Vila Belmiro. Segundo o comandante, a equipe fugiu do seu estilo no primeiro tempo, quando levou o primeiro gol e se complicou. Porém, o técnico reconheceu a melhora na segunda etapa.

"Foi a primeira partida em que nós fizemos tudo diferente do que vínhamos fazendo sempre. Começamos a jogar com bolas retas, tentando penetrações esticadas, com a defesa adversária "plantada". Vimos ansiedade na troca de passes. Com isso, dificultamos muito nossas ações, demos condições para que o São Bernardo se aproveitasse", afirmou Dorival.

O Santos saiu atrás logo no início do primeiro tempo, mais precisamente aos 10 minutos, após gol do zagueiro Luciano Castán.

Com isso, a primeira etapa virou um duelo de ataque contra defesa, mas o time santista pecou na criação, cenário que veio a melhorar apenas no segundo tempo. Após cruzamento de Lucas Lima, Gabriel empatou o jogo e deu números finais à partida.

"No segundo tempo, trabalhamos muito mais a bola, nos aproximamos. Jogamos dentro das nossas características. Ainda é natural que falte tempo de bola, troca de passes. Isso tudo vamos encontrar com a sequência de jogos e de treinamentos. Temos de dar valor e reconhecer o adversário, que jogou muito bem postado. Não tivemos muito como penetrar, ainda mais na primeira etapa", completou o treinador.

O próximo compromisso do Santos está marcado para quarta-feira, em Campinas, onde enfrenta a Ponte Preta pela 2ª rodada do Campeonato Paulista.