Dorival define Inter com Tinga e Gilberto como titulares

Estes jogadores ganharão uma chance por conta do excesso de desfalques da equipe gaúcha, além de uma mudança técnica. Tinga ocupará a vaga de Andrezinho, que perdeu espaço na equipe titular e ficará no banco, enquanto Gilberto entra no lugar de Leandro Damião, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão.

Além do atacante, outros três jogadores estão suspensos: o reserva Ilsinho e os titulares Kleber e Juan. Nos lugares destes dois últimos entrarão Fabrício e Bolívar. O último desfalque do Inter é o volante Guiñazu, que está com a seleção argentina e será substituído por Elton.

Desta forma, o Internacional, sétimo colocado na tabela do Brasileirão, com 51 pontos, deve enfrentar o Cruzeiro com a seguinte formação: Muriel; Nei, Bolívar, Rodrigo Moledo e Fabrício; Bolatti, Elton, Tinga, Oscar e D''Alessandro; Gilberto. Dorival Júnior ainda comandará uma última atividade antes da partida, neste sábado, no CT do Atlético-MG.

Confira a lista de relacionados do Internacional:

Goleiros: Lauro e Muriel.

Zagueiros: Bolívar, Índio e Rodrigo Moledo.

Laterais: Fabrício e Nei.

Volantes: Bolatti, Elton, Glaydson e Tinga.

Meias: Andrezinho, D''Alessandro, João Paulo, Oscar e Ricardo Goulart.

Atacantes: Gilberto, Marquinhos e Zé Roberto.